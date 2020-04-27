Коронавирус в Югре, последние новости на 28 апреля 2020: фейк в соцсетях о нехватке ИВЛ и особый карантин для вахтовиков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 28 апреля 2020 года.

1. Для вахтовиков в Югре вводят особый карантин. На 14 дней вновь прибывших работников рекомендуется помещать в так называемую «буферную зону».

Отмечается, что при планировании должны быть минимизированы межличностные контакты, а социальная дистанция при работе - не менее полутора метра.

Также для вновь прибывших работников должен использоваться отдельный транспорт с последующей дезинфекцией.

2. Электронные рецепты теперь доступны в Сургутском районе. В условиях пандемии эта мера поможет минимизировать контакты.

3. Айти-стойбища помогают школьникам отдаленных уголков Югры получать образование. Дистанционное обучение стирает границы и расстояния. Это особенно актуально во время коронавирусной угрозы здоровью.

4. Югорчанке грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. Женщина в комментарии в соцсети «ВКонтакте» указала недостоверную информацию. Подробности нашумевшей истории в нашем материале.

5. Заключенным в Югре рассказали в онлайн-режиме о правах человека. Во время пандемии видеоконференцсвязь признали незаменимым помощником.

Итак, всего на 28 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 297 случаев коронавирусной инфекции, 56 человек выздоровели, два пациента умерли, 4 540 подлежат наблюдению, а 13 235 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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