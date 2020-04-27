Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 27 апреля 2020 года составило почти триста человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 апреля 2020 года: 293 человека, за сутки зафиксировано 23 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6 198 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 579 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 87 147 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 50 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 794 человека.
Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 293 случая заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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