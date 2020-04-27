Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 27 апреля 2020 года составило почти триста человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 апреля 2020 года: 293 человека, за сутки зафиксировано 23 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6 198 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 579 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 87 147 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 50 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 794 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 293 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.