2020-04-26T14:49:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 26 апреля 2020: вахтовик умер от коронавируса

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Югре на 26 апреля 2020 года: в округе – вторая жертва COVID-19
Ирина Ромашкина
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Умерший погиб от двусторонней пневмонии, последние дни он был в коме.Умерший погиб от двусторонней пневмонии, последние дни он был в коме.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня, 26 апреля 2020 года, в Нефтеюганской окружной клинической больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. У него была тяжелая форма пневмонии, сообщает департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

55-летний мужчина наблюдался в Нефтеюганской больнице с 18 апреля, он поступил с Приобского месторождения, где работал вахтовым методом. 23 апреля состояние здоровья ухудшилось. Его перевели в реанимацию. С 24 апреля мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на проводимое лечение, которое проходит в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, 26 апреля 2020 года пациент умер.

– Провел восемь дней в стационаре, не выходя из комы. Несмотря на все усилия врачей, прилагаемые меры фармацевтического и аппаратного характера, к сожалению, результат негативный. Вирусная инфекция очень тяжелая, диктует свои условия. Сегодня под ИВЛ у нас остаются четыре пациента, 11 пациентов – тяжелые, – сообщил на брифинге начальник управления организации медицинской помощи депздрава Югры Максим Малхасьян.

Оперативный штаб Югры выражает соболезнования родным и близким.

– Соблюдайте все необходимые меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция может быть опасна для граждан любого возраста, – дополнили специалисты.

Ранее в Югре умерла 70-летняя сургутянка с подтвержденный COVID-19. Всего на 26 апреля, в регионе подтвердился COVID-19 у 274 человека, два умерли, 55 выздоровели.

Напомним, при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую горячую линию региона по номеру 8 800 301 68 88 (круглосуточно).

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре на 26 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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