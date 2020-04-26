Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 апреля 2020 года составило 274 человека

За сутки в регионе зафиксировали 41 случай заболевания в пяти муниципальных образованиях.274 случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Югре на 26 апреля 2020 года.

С текущей ситуацией с коронавирусной инфекцией в Югре ознакомила на брифинге замруководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Она сообщила, что наибольшее количество зараженных сегодня выявлено в Ханты-Мансийском районе – 28 человек. В Мегионе зафиксировано восемь заболевших, в Сургуте – три человека, в Сургутском районе и Нижневартовске – по одному заразившемуся. Среди заболевших один несовершеннолетний, семь рабочих, десять служащих.

– Все новые случаи выявлены в результате работы в эпидемических очагах при обследовании лиц, контактировавших с заболевшими. По возрастной структуре: дети – один случай, в возрасте 18-29 лет – десять случаев, в возрасте 30-64 года – 30. По клиническому состоянию в момент лабораторного обследования: здоровые составляли 25 случаев, с проявлением ОРВИ – 14 случаев, в состоянии пневмоний – два случая, – сообщила Инна Кудрявцева.

Новых очагов заболеваемости в регионе не зафиксировано: все заболевшие – из числа контактных лиц.