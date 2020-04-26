2020-04-26T06:37:50+03:00
Общество

Погода в Югре 26 апреля: ветреное воскресенье – дождь и снег

Температура воздуха прогреется до +16 градусов
Ирина Ромашкина
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Местами ожидается гололед. Фото: pixabay.comМестами ожидается гололед. Фото: pixabay.com
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В это воскресенье, 26 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе днем синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями. На большей части региона пройдут дождь и мокрый снег, местами гололедные явления.

По округу будет дуть ветер южных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью 0… +5 градусов, по северо-западу -5… -10 градусов, днем +11… +16 градусов, по северо-западу +1… +6 градусов.

В окружной столице сегодня днем ожидается переменная облачность, +10… +12 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Ближайшей ночью пасмурная погода, температура +6… +8 градусов.

В Сургуте днем +10… +12 градусов, ветер западный, умеренный. Ночью температура будет +8… 10 градусов.

В Югорске обещают сильный дождь, +4… +6 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Вечером – сильный дождь. Ближайшей ночью пасмурная погода, небольшой дождь, температура +4… +6 градусов.

В Белоярском небольшой дождь, +4… +6 градусов, ветер южный, умеренный. Вечером -–сильный снег, сильный туман. Ближайшей ночью синоптики прогнозируют сильный дождь, возможен туман, температура 0.. +2 градуса.

В Лангепасе обещают ясную погоду, +11... 13 градусов, ветер слабый. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +6… +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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