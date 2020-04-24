Коронавирус в Югре, последние новости на 25 апреля 2020: сколько югорчан до сих пор за рубежом и случаи нарушения самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 25 апреля 2020 года.

1. В популярной соцсети появилось видео, на котором неизвестный ночью ходит по детской площадке с ножницами и разрезает ограничительные ленты. Мужчине грозит наказание за нарушение режима самоизоляции.

2. Еще пять пациентов выздоровели в Югре после заражения коронавирусом. Однако есть и плохие новости:

- Десять пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них на искусственной вентиляции легких, - заявили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

3. Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету Югры для противостояния коронавирусной инфекции. На эти деньги оборудуют дополнительный коечный фонд.

4. Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией. Жильцы одобрительно отнеслись к задумке добровольцев.

5. Губернатор Югры оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу. Операторы не оставляют ни один вопрос без четкого ответа, при необходимости они прибегают к помощи профильных специалистов. Напоминаем номер: 88003016888.

6. Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома. Функциональный тренинг поможет поддержать силы в режиме самоизоляции. Подробности и видео-урок по ссылке.

7. До сих пор за рубежом находятся 390 югорчан. Из-за пандемии их возвращение домой затянулось. Этот вопрос вскоре будет решен, мы следим за развитием ситуации.

Итак, всего на 25 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции, 44 человека выздоровели, одна пациентка умерла, 3751 подлежат наблюдению, а 12 654 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?

Чиновники дали подробный ответ (подробнее)