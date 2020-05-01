Коронавирус в Югре, последние новости на 2 мая 2020: у шести детей обнаружили COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 2 мая 2020 года.

1. За прошлые сутки в округе зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом. В итоге общее число заболевших COVID-19 стали 428 пациентов. Наибольшее количество заболевших приходится на Сургутский район.

Тесты показали положительные результаты на инфекцию у шести югорских ребятишек. А также болезнь обнаружили у двух пожилых людей старше 65 лет.

2. Оперштаб опубликовал видеообращение пассажирки вывозного рейса из Индонезии и Таиланда, организованного правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Югорчанка Ванда Болотнова поблагодарила всех, кто причастен к возвращению россиян на Родину, рассказала, как тяжело было оказаться взаперти в чужой стране.

3. Югорчан приглашают на онлайн-акцию «Бессмертный полк». Чтобы присоединиться к акции и рассказать о своих родственниках, нужно наполнить форму по ссылке vk.cc/atvmCs. В трансляции расскажут истории о ветеранах, прямые включения будут из разных городов округа и районов региона.