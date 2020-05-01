«Он показал свое истинное лицо»: российский журналист обвиняет депутата в нападении

Журналист, блогер и общественник из Ханты-Мансийского округа Антон Пантин оказался в эпицентре скандала: он запечатлел на видео непристойное поведение депутата городской думы Югорска Владимир Бендус, на котором парламентарий оскорблял журналиста, матерился на него, а в довесок отнял смартфон. Антон Пантин опубликовал видео происшествия и подробно рассказал об инциденте в своих соцсетях.

– Блатной или психбольной? Прошу максимальный репост видео! 29 апреля в 17:49 часов на ул. Толстого на меня напал депутат думы Югорска Владимир Бендус. Являюсь журналистом и нападение связано с моей профессиональной деятельностью. Я всячески пытался уйти от конфликта, однако он преследовал меня, оскорблял, матерился, выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, применял физическое воздействие, ну и в конце концов, около подъезда №2 дома №16 напал сзади и завладел моим имуществом – забрал телефон. Фактически совершил сразу несколько уголовно наказуемых преступлений, – заявляет Пантин.

Видеосъемка начинается скрытно: смартфон журналиста опущен в пол. Журналист начинает движение, пытается уйти от неприятного собеседника.

– У тебя все плохие в этой жизни? Ты что в этой жизни-то сделал? Ты только мусор любишь и пишешь? Ты мне скажи, что полезного ты сделал в жизни? – Не отставал с вопросами депутат.

– Девушка, вызовите полицию, – обратился журналист к случайной прохожей.

В ответ на это действительно остановилась девушка, заступилась. Слышно, как девушка говорит, что Бендус якобы душил Пантина, вероятно, хватая за шарф.

– Ты мне просто расскажи, что ты в этой жизни полезного сделал? – Не отступал от журналиста парламентарий.

Далее видео обрывается. Журналист рассказал о продолжении на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

– В результате нападения получил телесные повреждения. Естественно я написал заявление в полицию. Имеются свидетели преступления и записи видеокамер, которые будут приобщены к материалам проверки. Позднее я их обязательно опубликую! – заявил Антон Пантин.

По его словам, Владимир Бендус является рецидивистом. По данным журналиста, несколько лет назад депутат уже нападал на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей: ударил его головой, причем прямо в здании ОМВД по Югорску. Подробнее можно узнать на сайте Следственного комитета РФ.

– Но при непонятных обстоятельствах смог избежать тюремного заключения сроком в десять лет. Таких необходимо изолировать от общества, так как его психическое состояние вызывает серьезную озабоченность. Он показал свое истинное лицо. Вседозволенность вскружила голову, а отсутствие реального наказания позволяют вести себя подобным образом, – считает блогер.

Управление Следкома России по ХМАО-Югре сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Югра», что следователи начали проверку по факту происшествия.

– Мы зарегистрировали проверку именно того, что касается деятельности журналиста. Предполагаем, что нападение связано с его журналистской деятельностью и рассматриваем состав преступление как воспрепятствование законной деятельности журналиста. Это предположительные признаки состава преступления, проводится процессуальная проверка, по результатам которой следователь определит, достаточно ли там оснований для возбуждения расследования, либо недостаточно, – пояснил СК Югры.

А ЕЩЕ…

На своей личной странице «ВКонтакте» депутат городской думы Югорска Владимир Бендус 18 апреля 2020 года опубликовал фото своего отдыха в бильярдной, видео своего времяпрепровождения в сауне, красуются и шашлыки. Хейтеры уже «занялись» страницей парламентария. Один из вопросов, который взволновал общественность: «А почему их не штрафуют за несоблюдение режима повышенной готовности?».