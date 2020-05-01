2020-05-01T12:10:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре 1 мая составило 428 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 1 мая 2020 года
Ирина Ромашкина
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В Югре заболело коронавирусом еще шесть детей. Фото: pixabay.comВ Югре заболело коронавирусом еще шесть детей. Фото: pixabay.com
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Сегодня, 1 мая, окружной Роспотребнадзор сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19 в семи муниципальных образованиях. Таким образом, с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе насчитывается 428 заболевших коронавирусом.

Самое большее количество положительных результатов тестов выявили в Сургутском районе – девять человек. Двое – в Ханты-Мансийском районе, один – в окружной столице. По одному заболевшему прибавилось в Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе, трое – в Нягани.

К сожалению, в нашем округе заболело коронавирусом еще шесть детей. Трое заболевших – в возрасте 18-29 лет, еще трое – 30-49 лет, четверо – 50-64 года, а также выявлено два ковид-положительных югорчанина старше 65 лет.

Из ранее установленных очагов – 14 случаев, по четверым заболевшим контакт с источником заражения уточняется. Среди заболевших состояние пятерых осложняется пневмонией, в шести случаях заболевание протекает бессимптомно, с признаками ОРВИ – семь случаев. На сутки выздоровели восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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