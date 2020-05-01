2020-05-01T02:37:59+03:00
Общество

Погода в Югре 1 мая: ночью и утром – туман

Местами в регионе пройдет дождь
Ирина Ромашкина
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В округе будет облачно, с прояснениями. Фото: pixabay.comВ округе будет облачно, с прояснениями. Фото: pixabay.com
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В пятницу, 1 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе будет облачно, с прояснениями. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в отдельных районах Югры может возникнуть туман. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1… +6 градусов, при прояснениях до 0… -5 градусов. Днем потеплеет до +7… +12 градусов, по северной половине округа местами -1… +4 градусов.

В Ханты-Мансийске временами будет небольшой дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +3… +5 градусов, днем воздух прогреется до +9… +11 градусов.

В Сургуте пасмурно, днем +9… +11 градусов, ночью до +2… +4 градусов.

В Югорске обещают дождь, днем +6… +8 градусов, ночью до +1… +3 градусов.

В Белоярском возможен снег, днем +4… +6 градусов, ночью синоптики прогнозируют около нуля градусов.

В Лангепасе возможен дождь, +5... +7 градусов, ночью +2… +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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