В Мегионе взят под контроль крупный очаг распространения коронавируса

Причиной возникновения крупнейшего очага распространения коронавируса в Мегионе стал частный случай недобросовестного отношения к соблюдению режима самоизоляции. Об этом сообщили администрации города. Вспышка инфекции произошла в многоквартирном доме, бывшем общежитии по улице Заречной, 15. Источником заражения стала одна семья, которая в период повышенной готовности ездила гости в Сургут. Рассказываем о том, как местные власти работают с очагами, и об эмидемиологической ситуации в Мегионе.

Сложный контингент

Пятерых жителей дома на Заречной, 15 пришлось госпитализировать. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии. Еще один проходит лечение на дому под наблюдением инфекционистов. Первый и второй подъезды здания, где находятся 203 жилых помещения, изолированы. Во всех помещениях и местах общего пользования проведена санитарная обработка.

Ряд семей, которые живут в этом доме, относятся к категории неблагополучных, говорят в правоохранительных органах. Многие страдают алкоголизмом, имеют проблемы с законом. Причем в этих семьях есть дети, которые из-за безответственного отношения отдельных граждан к режиму самоизоляции также рискуют заразиться. Кроме того, по информации УМВД, как минимум две семьи состоят в реестре находящихся в социально опасном положении.

Фото: Официальный Мегион

В Роспотребнадзоре рассказали, что перед введением карантина с жителями проводили беседы.

– Однако должного эффекта такая разъяснительная работа не возымела – случаи нарушения режима самоизоляции продолжались, что и привело к заражению COVID-19, – отметил представитель окружного управления Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

Тогда специалисты местного Роспотребнадзора приняли решение ограничить передвижения людей как неизбежную меру, чтобы остановить распространение заболевания. В первые дни доступ в изолированные подъезды контролировали казаки, теперь там дежурит полиция.

Но и это не останавливает особо буйных жителей. Одной из обитательниц дома удалось сбежать, причем она тут же попыталась скрыться из города. Но ее удалось задержать. Сейчас она в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Многие оставшиеся в доме граждане прежде всего недовольны невозможностью приобрести алкогольные напитки.

Представителям Роспотребнадзора пришлось снова проводить разъяснительную работу, а постановление вручать гражданам под роспись. Всех жителей взяли под ежедневное медицинское наблюдение.

Фото: Официальный Мегион

Есть надежда на улучшение

Всего в Мегионе действуют два очага инфекции. Оба локализованы и взяты под наблюдение. Городские власти в связи с этим ввели меры по ограничению передвижения граждан. Муниципальные органы и специалисты Роспотребнадзора полностью контролируют ситуацию в городе. Как отметил глава Мегиона Олег Дейнека, по состоянию на 22 апреля медики подтвердили заболевание коронавирусом у 34 жителей города.

– Конечно, мы надеемся на улучшение ситуации в ближайшее время, и для этого предпринимаются все необходимые меры. Выполняется полный комплекс мер, предписанных органами Роспотребнадзора. Пришлось изолировать сразу два подъезда пятиэтажного дома. Эта ситуация вызвала общественный резонанс, но мера необходима для того, чтобы пресечь возможное распространение вируса, обезопасить других людей, снизить риски массового распространения заболевания в городе и по региону, – подчеркнул глава Мегиона.

Он отметил, что по той же причине закрыты второстепенные дороги при въезде в город. На центральном въезде работают патрули, где также задействованы медицинские работники и волонтеры.

– Отмечу, что многие мегионцы сочли предпринятые нами меры объективными. В городе создана многопрофильная бригада инфекционного отделения. А сам корпус развернут на 70 коек, 49 из которых обеспечены кислородом. Койки для больных, требующих инвазивной и неинвазивной вентиляции, обеспечены 24 аппаратами ИВЛ и соответствуют стандарту, – рассказал Олег Дейнека.

Фото: Официальный Мегион

Меры приняты

Приняты все меры к дооснащению и укомплектованию инфекционного госпиталя из расчета бесперебойной работы в течение трех недель. На базе терапевтического отделения городской больницы для медработников развернут обсерватор на 30 мест. Еще один обсерватор на 146 коек дейсвует в двух незаселенных подъездах жилого дома, который находится в собственности муниципалитета.

Полицейские проводят рейды по адресам граждан, выезжавших за пределы России, вручают уведомления под роспись с информацией о введенных ограничениях и об ответственности за нарушение режима изоляции на дому. Рейды комиссии по делам несовершеннолетних и родительского патруля направлены на работу с подростками, которые покидают свои квартиры по беспечности или недогляду взрослых.

Доставку продуктов питания, лекарств, средств первой необходимости обеспечивают волонтеры. В том числе 15 волонтеров закреплено за уже упомянутым проблемным домом по ул. Заречной, 15. Еще 45 добровольцев задействованы на обеспечении потребностей мегионцев в возрасте от 65 лет и старше.

Фото: Официальный Мегион

Проводится санитарно-профилактическая обработка городского общественного автотранспорта, автобусных остановок, территорий площадей и скверов, парковок на территории магазинов. Контролируется соблюдение требований по уборке помещений жилфонда. Для обеспечения розничного рынка средствами индивидуальной защиты и иными товарами в Мегионе проводится мониторинг средних розничных цен на лекарственные препараты и товары первой необходимости, а также цен на топливо. Организованы проверки аптечных организаций на наличие масок, дезинфекционных средств.

Все эти и другие решения направлены на обеспечение нормального функционирования города, а также на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, добавил глава города. Об эффективности принятых мер свидетельствует общее снижение темпов прироста заболевших в Мегионе.

Фото: Официальный Мегион

Власти Мегиона и специалисты Роспотребнадзора в очередной раз обращают внимание жителей на необходимость соблюдения режима самоизоляции. Граждане не должны покидать свои дома без необходимости, не контактировать с другими людьми. При необходимости посещения ближайшего магазина или аптеки им следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А люди, относящиеся к группе риска: в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания, должны оставаться дома. Как показывает печальный опыт возникновения очагов инфекции в Мегионе, данные меры отнюдь не являются чрезмерными.