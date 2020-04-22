Коронавирус в Югре, последние новости на 23 апреля 2020: космонавт дал советы о самоизоляции и новый порядок перевахтовки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года.

1. В ХМАО управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников. УК попыталась заставить жителей срочно оплатить воду и свет. Организация в соцсетях размещала уведомления о введении с 1 мая ограничений поставок электроэнергии и горячей воды из-за неоплаты услуг.

Однако в условиях противодействия распространению COVID-19 Правительством РФ и постановлением Губернатора ХМАО объявлен мораторий на введение ограничений при предоставлении коммунальных услуг населению до 01.01.2021.

2. В Нижневартовске готовы открыть круглосуточные группы в детсадах. Эти группы для тех, кто окажется в безвыходной ситуации: такой вариант предусмотрен на случай, если родители ребенка попадут в больницу с коронавирусом.

3. Космонавт из Югры рассказал, как сделать самоизоляцию приятной:

- Подарите себе и домочадцам позитивный настрой, - рассказал Сергей Рыжиков. Он отметил, что в первую очередь нужно составить распорядок дня и строго ему следовать.

4. Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в Югре. О готовящихся изменениях сообщила глава региона. Подробности станут известны в ближайшее время.

5. В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции города. Обработка улиц и общественных территорий началась на этой неделе. Уточняется, что всего в Нефтеюганске к работе приступило пять бригад.

Итак, всего на 23 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, 36 человек выздоровели, одна пациентка умерла, 3168 подлежат наблюдению, а 11 178 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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