Коронавирус в Югре, последние новости на 22 апреля 2020: очередной фейк в соцсети и стабилизация обстановки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года.

1. Жителя Сургута оштрафуют за фейк о коронавирусе. Мужчина оставил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий с ложной информацией.

- По словам мужчины, наказанию могут подвергнуть лишь тех, кто уже заражен, или тех, кто вернулся из зараженных мест. Это ложные данные, - уточнили стражи порядка.

2. Радостная новость: еще два пациента в Югре излечились от коронавируса. Всего за все время эпидемии в регионе выздоровели 24 человека.

3. Все компании ХМАО, работающие вахтовым методом, создают карантинные объекты. К этому их обязало региональное правительство:

- Объекты должны представлять собой изолированные здания или способные вместить не менее 5% работников на вахте. Но при этом должна быть предусмотрена возможность увеличения числа размещения до 10% и более с учетом складывающейся эпидситуации, - пояснили в пресс-службе правительства Югры.

4. Наконец, в Роспотребнадзоре по ХМАО заявили, что эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию. Однако ослаблять режим самоизоляции пока рано. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Инна Кудрявцева на брифинге оперативного регионального штаба.

Итак, всего на 22 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели, одна пациентка умерла, 2546 подлежат наблюдению, а 11 007 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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