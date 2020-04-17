2020-04-17T21:38:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 18 апреля 2020: видео с расширением кладбища Сургута и карантин на вахтах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 18 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 18 апреля 2020: видео с расширением кладбища Сургута и карантин на вахтахКоронавирус в Югре, последние новости на 18 апреля 2020: видео с расширением кладбища Сургута и карантин на вахтахФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года.

1. Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому. Новым состав поливают улицы и трассы.

- Начали обрабатывать дороги гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных, сообщил мэр Сургута Вадим Шувалов.

2. Важная новость! На вахтовых поселках ХМАО появятся зоны карантина. Предложение о подобных мерах озвучила глава региона Наталья Комарова:

- Отмечается, что в ХМАО общее количество вахтовиков — 64 тысячи. Из них постоянно проживают на вахтовых поселках 57 тысяч, уточнила Комарова.

3. Все медицинские осмотры в ХМАО приостановлены на время пандемии коронавируса. Также временно отложены меры по иммунизации населения.

4. Одна из главных новостей за день: перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 в Сургуте. Причина переноса очевидна: период повышенной готовности на время коронавирусной угрозы.

5. Сургутян в соцсетях и мессенджерах пугали видео с расширением городского кладбища. Ролик оказался вбросом. Удалось получить официальным комментарий от администрации Сургута:

- Ежегодно в Сургуте проводятся работы по расширению кладбища, организации новых мест. Работы, снятые на видео - запланированы ранее, являются периодическими, - пояснили власти города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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