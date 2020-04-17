Губернатор Югры Наталья Комарова ответила на вопросы жителей о самоизоляции, коронавирусе и мерах поддержки

Онлайн-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой, которая состоялась в 11 апреля, подтвердила: в регионе заботятся о здоровье и благополучии жителей и поддерживают бизнес, пострадавший из-за коронавируса. Власти делают всё, чтобы прекратить рост заражённых и не допустить краха экономики, но многое зависит и от общественности.

Права не нарушены

Казалось бы, что может быть проще? Сиди дома, работай в своё удовольствие, читай книжки, смотри сериалы… Нет, кому-то обязательно нужно выйти на улицу «подышать свежим воздухом». Более того, во время прямого эфира у Натальи Комаровой даже поинтересовались, не нарушает ли режим самоизоляции их прав?

Нет, не нарушает. По словам уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, в режиме повышенной готовности власти могут вводить ограничения для отдельно взятого человека или группы лиц. Ведь речь идёт о благополучии сотен тысяч людей!

- В ограничениях, которые органы власти ввели в Югре, нарушения норм, закрепленных федеральным законодательством, отсутствуют, - подчёркивает Наталья Стребкова. – Конечно, реакция у югорчан на режим разная. Но, когда речь идет о благополучии людей, нельзя злоупотреблять личным правом свободы передвижения.

Наталья Комарова напомнила жителям о возможности посещать аптеки и продуктовые магазины, соблюдая все меры безопасности, в том числе и социальную дистанцию. Однако, если «нарушить какие-то правила, придётся за это ответить».

Онлайн-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой состоялась в 11 апреля. Фото: Правительство Югры

Прогулки на балконе

Будучи мамой и бабушкой, Наталья Владимировна, как никто, понимает необходимость прогулок для маленьких детей. Отвечая на вопрос подписчицы: «Почему с детьми нельзя гулять даже во дворе?», губернатор Югры поделилась, что её внуки находятся в такой же ситуации. Им тоже тяжело сидеть в четырёх стенах, но ситуация обязывает.

– Когда мы связываемся с ними, я вижу, как тяжело и детям, и их родителям, – признаётся Наталья Владимировна. – В этой ситуации больше всего повезло тем, кто живёт в личном доме, ведь они могут гулять на своей территории. Соблюдая все меры безопасности, с членами семьи на личном транспорте можно поехать на дачу. Если хочется прогуляться – выходите на балконы и лоджии. Ответственность и выбор поведения лежит на вас.

Спортсменам-любителям тоже лучше «попридержать коней». Чтобы сохранить здоровье и не дай бог не заразиться коронавирусом, губернатор Югры порекомендовала воздержаться даже от одиночных пробежек в период режима самоизоляции. Очевидцы нарушения режима могут обратиться в правоохранительные органы и call-центр муниципалитета.

На двухчасовом эфире затронули множество вопросов о коронавирусе. Фото: Правительство Югры

Без масок штрафуют?

Вместе с режимом самоизоляции в социальных сетях активно появляются фейки. Один из самых распространённых: югорчан, которые не носят маски в общественных местах, начнут штрафовать. Однако информацию опроверг заместитель начальника управления министерства внутренних дел по Югре, начальник полиции Андрей Шабашов.

По его словам, такие решения в регионе не принимались, а значит, и штрафы за неиспользование медицинских масок в местах массового скопления людей не предусмотрены. Андрей Шабашов подчеркнул, что жители Югры сами вольны принимать решение – носить маску или нет, всё зависит от состояния здоровья.

- Носить маски постоянно нет никакой необходимости, - отмечает директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский. – В первую очередь, ими пользуются медики, у которых есть риски подхватить коронавирус. Рядовые граждане могут пользоваться средствами защиты в магазинах, аптеках или на улице. То есть в тех местах, где есть большое количество контактов.

Директор департамента здравоохранения также дополнил, что в ближайшие несколько недель на рынке Югры появятся тест-системы для выявления коронавируса.

Трансляция велась на канале "Югра" и в социальных сетях региона. Фото: Правительство Югры

Доставят и помогут

Между тем, некоторые югорчане по разным причинам не могут посещать магазины. К примеру, маме четырёх детей, которая находится на самоизоляции, приходится выходить в магазин только со своими чадами. Детишки очень маленькие, и одних дома их оставить нельзя. Сейчас возможности выходить за продуктами нет, что делать?

Вопрос решаем. По словам директора департамента социального развития Югры Терезы Пономарёвой, в такой ситуации совсем необязательно выходить из дома. Нужно лишь обратиться к социальным работникам и волонтёрам, которые всё доставят прямо на дом.

- Хочу поблагодарить волонтеров, которые присоединились к сотрудникам департамента социального развития и центров социального обслуживания населения. Добровольцы взяли на себя часть работы по заботе о различных группах населения, которые нуждаются в помощи», – поблагодарила волонётров Наталья Комарова.

Кроме того, губернатор Югры посоветовала жителям по максимуму использовать электронные ресурсы муниципалитетов и региона, чтобы обезопасить себя и своих близких в период борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что глава региона Наталья Комарова провела онлайн-конференцию на тему «Меры, принимаемые в Югре для противодействия COVID-19». Губернатор ответила на самые важные вопросы жителей, в т.ч. о режиме самоизоляции, информационно-аналитической системе «Цифровой пропуск» и поддержке предпринимателей в период повышенной готовности.