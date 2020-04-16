В правительстве Югры и Роспотребнадзоре рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Представители правительства Югры, окружного управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения рассказали о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

В округе на данный момент зарегистрировано 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки добавилось 39 инфицированных. В том числе Ханты-Мансийском районе – 26 новых заболевших, в Сургуте 7 человек, в Нефтеюганске – 3, в Лангепасе – 1, в Радужном – 1. Из них девять завозных случаев, шесть – из-за рубежа, сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева. Все заболевшие – люди трудоспособного возраста. 11 из них переносят болезнь в бессимптомной форме.

– Это лишний раз подтверждает необходимость соблюдения всех санитарных норм, использовать маски при входе в любое помещение, – отметила Инна Кудрявцева.

Существенный рост заболеваемости обусловлен усилением работы по забору анализов и выявлению контактных лиц в очагах инфекции.

– Повышен объем вирусологических исследований, все больший круг лиц подвергается наблюдению. Это помогает обнаруживать зараженных в том числе в легкими и бессимптомными формами заболевания, – подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

На сегодняшний день медицинское наблюдение назначено в отношении 9199 человек. В том числе в связи с контактами с больными людьми – в отношении 1486 человек. Эта работа в перспективе позволит предупредить новые лабораторно подтвержденные случаи заражения.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее будет выздоровление и больше возможности помочь пациенту. Он напомнил, что из общего числа инфицированных 15 человек уже выздоровели и выписаны.

В реанимации находятся восемь пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Только за минувшие сутки проведено 800 лабораторных исследований анализов всех граждан, находящихся под медицинским наблюдением. Существенный рост числа заболевших по итогам суток связан именно с ускорением процесса диагностики, добавил Алексей Добровольский.

– Пробы больше не нужно направлять за пределы округа. Анализы очень оперативно обрабатываются в местной лаборатории, – отметил глава департамента.

Он заверил, что региональная система здравоохранения готова к росту числа заболевших. Из почти 900 коек, выделенных для приема больных коронавирусом, занято на сегодня менее 300. По различным данным, от 70 до 90 процентов инфицированных могут даже не почувствовать, что заболели, отмечает Алексей Добровольский. Они могут перенести болезнь в бессимптомной форме и обрести иммунитет. Это может замедлить распространение вируса, оборвав цепочки инфицирования.

Заместитель губернатора Югры Александр Тиртока обратился к жителям округа с просьбой следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, Минздрава по профилактике коронавируса.

– Это главное условие для снижения числа заболевших, чтобы нам не приходилось усиливать меры по самоизоляции граждан, – сказал Александр Тиртока.