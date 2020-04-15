Коронавирус в Югре, последние новости на 16 апреля 2020: закрытие православных храмов и запуск системы самоконтроля
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 апреля 2020 года.
1. В Мегионе решили ужесточить контроль за детьми, нарушающими самоизоляцию. Родителям может грозить административная ответственность. Пока обошлось без штрафов - лишь устные предупреждения.
2. Власти ХМАО отметили, что на системной основе оказывается помощь восьми тысячам югорчан, им доставляют бесконтактно продукты питания, товары первой необходимости.
- Из них более 6700 человек – граждане старше 65 лет, 359 – имеющие хронические заболевания, свыше 300 семей с детьми. В этой работе, помимо основных специалистов, задействованы около 700 волонтеров, - подчеркнула директор департамента соцразвития региона Тереза Пономарева.
3. В ХМАО официально закрыли православные храмы для посещения на время пандемии. Теле – и интернет - трансляции могут помочь в этой ситуации, чтобы не пропускать службы.
4. В регионе в полную силу запустили систему самоконтроля югорчан. Комплекс интегрирован с «Безопасным городом»:
- Интерфейс системы простой, понятный, доступный - отметил директор департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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