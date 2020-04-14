Коронавирус в Югре, последние новости на 15 апреля 2020: держатели масок врачам и поголовное тестирование вахтовиков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года. На этот раз уйма хороших и интересных вестей со всего региона.

1. Итак, вахтовиков ХМАО постоянно тестируют на заболевание коронавирусом. Еще более 45 тысяч тестов предстоит провести в ближайшее время:

- Планируется охватить диагностикой свыше 45 тысяч человек в различных организациях, где работают вахтовым методом, - уточнила глава региона Наталья Комарова.

2. Бескорыстный югорчанин печатает на 3Д-принтере бесплатные держатели масок врачам. Идея позаимствована в Канаде. Задумка крайне востребована, многие уже почувствовали на себе, как бывают неудобны медицинские маски при ежедневном ношении:

- Понимаю, насколько тяжело носить маску целый день. Фигурная полоска позволяет значительно снизить нагрузку, - пояснил житель Когалыма, печатающий держатели на 3Д-принтере.

3. Стало известно, что ежедневно в Югре производят 25 тысяч масок и 50 тонн антисептика, а изготовлением масок занимается 124 малых и средних предприятия.

4. Осужденные в Югре во время пандемии общаются с родственниками по видеосвязи. Вскоре большинство колоний региона оборудуют аппаратами для видеосвиданий, которые будут востребованы и после окончания пандемии.

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