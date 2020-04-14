Губернатор Югры Наталья Комарова – о коронавирусе, самоизоляции и работе в период пандемии

Какие меры принимаются в Югре для противодействия коронавирусу? Насколько хорошо югорчане соблюдают режим самоизоляции? Как сохранить здоровье в период пандемии? На эти и другие вопросы ответила губернатор Югры Наталья Комарова, в рамках онлайн-конференции «Губернатор Онлайн». В разговоре с главой региона приняли участие представители 22 муниципальных образований Югры, руководители профильных департаментов и заместители главы региона.

О режиме самоизоляции

Каждого из нас сегодня волнует одно – соблюдение режима самоизоляции, который распространяется на определённые группы людей. Среди них: граждане из так называемой «группы риска», куда входят югорчане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и те, кто вернулся из-за границы. По словам Натальи Комаровой, за 14 дней карантина можно точно установить, является ли человек носителем коронавирусной инфекции или нет.

– Сегодня самоизоляция – это ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей, - подчеркнула Наталья Комарова.

Тем не менее, режим самоизоляции не означает, что люди больше месяца сидят в четырёх стенах и света белого не видят. Да, парки закрыты, кинотеатры – тоже, но нынешняя ситуация – не время для прогулок. У каждого югорчанина есть возможность выйти в магазин за продуктами или купить лекарства в ближайшей аптеке. Правда, с соблюдением 1,5-метровой социальной дистанции.

- Мы создали условия, чтобы, будучи в самоизоляции, югорчане могли жить без существенных потерь. Школьники и студенты тоже могут спокойно продолжать учиться, применяя дистанционные формы, - отметила глава региона.

Губернатор Наталья Комарова провела онлайн-конференцию. Фото: Правительство Югры

Слова Натальи Владимировны подтверждает руководитель Управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьёва. По её словам, режим самоизоляции – ответственный шаг каждого жителя региона, который бережно относится как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

- Самоизоляция должна соблюдаться людьми в течение 14 дней. Это разумное и рациональное использование времени и пространства, ведь, сидя дома, мы не контактируем с потенциально зараженными людьми, - заметила Майя Соловьёва.

Все меры по профилактике коронавируса опубликованы в Постановлении губернатора Югры.

О цифровых пропусках

Нарушать режим самоизоляции – непозволительно, однако некоторые югорчане всё же допускают нарушения. Чтобы на улицах было меньше людей, в Югре внедрили уникальную информационно-аналитическую систему «Цифровой пропуск». Это ноу-хау будет обеспечивать контроль за выполнением каждого жителя режима самоизоляции.

По словам директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, эта система оперативно проверяет, законно ли находится гражданин вне дома или нет. Для этого в регионе даже создали интернет-портал, на котором жители региона могут внести информацию о своём перемещении. Работодателям придётся выставлять график передвижения своих сотрудников и подавать о них всю информацию.

Как отметила Наталья Комарова, новая система будет отслеживать законность появления людей на улице и фиксировать передвижения потенциально инфицированных югорчан.

- Вместе с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», у которого есть модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома, - заявила Наталья Комарова. – Результаты мониторинга обеих систем станут основанием для наложения штрафов тем, кто нарушил правила самоизоляции. У каждого водителя, кто едет на личном авто, с собой у каждого должен быть паспорт. В авто могут ехать не более двух человек, включая водителя. Такие же правила действуют и для такси.

В рамках конференции глава региона ответила на вопросы югорчан. Фото: Правительство Югры

А вот у самой Натальи Владимировны, которая любит общаться с людьми вживую и по-человечески разговаривать с жителями, совсем другой календарь работы. Губернатор призналась, что во время режима самоизоляции ей очень не хватает живого общения.

- Сейчас у меня совершенно другие способы общения с людьми. Несмотря на все возможности Интернета, мне очень хочется говорить с людьми вживую, - поделилась Наталья Комарова. – Но я не хочу, чтобы эта болезнь настигла моих близких, любого югорчанина, любого жителя нашей страны. Сокращение контактов – это сильное испытание для меня. Но есть обстоятельства.

О поддержке бизнеса

Коронавирус повлиял не только на привычную жизнь югорчан, но и на экономику региона. В связи с этим в правительстве Югры приняли беспрецедентное решение по поддержке малого и среднего предпринимательства. Чтобы снизить негативное воздействие на бизнес-сообщество, предпринимателям продлили сроки уплаты налогов, снизили тарифы на страховые взносы, предоставили беспроцентные кредиты на выплаты зарплат и предоставили отсрочку по кредитам. В общем, сделано всё, чтобы бизнес оставался «на плаву».

Как отметил директор департамента экономического развития Югры, заместитель губернатора Николай Милькис, в числе особо пострадавших отраслей – 9 направлений. Вместе с муниципалитетами ведётся работа над составлением реестра предприятий, которые оказались в сложной ситуации.

- Сейчас мы работаем над повышением адресности предоставления мер поддержки, и уже готовы оказывать поддержку каждому предпринимателю. Набор мер мы предложим каждому субъекту малого и среднего предпринимательства, – заверил Николай Милькис.

Тема конференции: Меры, принимаемые в Югре по профилактике коронавируса. Фото: Правительство Югры

Наталья Комарова подчеркнула, что сегодня для бизнеса сделаны послабления. К примеру, некоторые отрасли сферы услуг могут работать во время режима самоизоляции. Единственное условие – они должны полностью соблюдать мер безопасности. Губернатор подчеркнула, что предпринимателей будут проверять только в том случае, если они не будут их соблюдать. Тем, кто не будет придерживаться самоконтроля, может грозить закрытие.

Что касается многофункциональных центров, то с 13 апреля во всех муниципалитетах Югры стали оказывать две услуги: выдачу паспорта гражданина РФ и услуги государственного реестра. Правда, по предварительной записи. Комментируя решение о возможности посещения МФЦ, губернатор заметила, что получение этих услуг и фотографирование на паспорт – основание для того, чтобы гражданин покинул место жительства во время самоизоляции.

Эфир проходил сразу на нескольких площадках. Фото: Правительство Югры

Вместо заключения

Из онлайн-конференции губернатора Натальи Комаровой можно сделать главный вывод – власть приняла исчерпывающие меры для безопасности жителей и защиты их прав, а также для решения возникающих социальных и экономических проблем.

С какими вопросами во время проекта «Губернатор Онлайн» обращались к главе региона жители Югры – читайте в следующем материале.