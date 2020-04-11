2020-04-11T07:04:20+03:00
Общество

Погода в Югре на 11 апреля: мокрый снег, дождь

Воздух прогреется до +12
Ирина Ромашкина
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Местами в округе возможен мокрый снег с дождемМестами в округе возможен мокрый снег с дождемФото: Ирина Ромашкина
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В эту субботу, 11 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе днем синоптики обещают переменную область. В западных районах при прояснениях воздух прогреется до +7… +12 градусов.

По региону температура воздуха ночью ожидается 0… +5 градусов, при прояснениях до -5 градусов, а днем 0… +5 градусов. В округе возможны местами небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер южный до 7-12 метров в секунду.

В окружной столице – переменная облачность, без осадков. Ветер южный – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0… +2, днем до +7… +9 градусов.

В Сургуте облачно, с прояснениями. Днем будет +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1...+1.

В Югорске пасмурно: днем +8...+10 градусов, ночью 0...+2 градуса.

В Белоярском пасмурно, днем возможен дождь, воздух прогреется до +8...+10 градусов, а ночью термометры покажут 0...-2 градуса.

В Лангепасе синоптики обещают переменную облачность. Днем отметки термометров поднимутся до +7... +9 градусов, ночью 0...+2 градуса.

На всех реках округа – ледостав, дополняет окружное управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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