Мобильное приложение для мотивации госслужащих разработали в Югре

В ХМАО внедрили мобильное приложение для мотивации госслужащих. Известно, что служащие депинформтехнологий Югры стали первыми пользователями приложения «ДИТкоин».

Усердие можно конвертировать в другие валюты

- Новый сервис позволяет зарабатывать» баллы, «ДИТкоины» и обменивать их на разные бонусы. Увеличить виртуальное состояние помогут коллеги, если они отметят какое-то достижение своей благодарностью или сам сотрудник, - рассказали разработчики.

- ДИТкоины» будут также начисляться и за творческий подход к работе, успешную реализацию проекта, использование личного транспорта в служебных целях и участие в освещаемых прессой мероприятиях. Приложение позволяет делать работу и достижения каждого сотрудника более прозрачными и отмечать даже мелкие победы, - добавил директор депинформтехнологий ХМАО Павел Ципорин.

На что потратить баллы?

Отмечается, что полученные баллы можно обменять на чашку кофе, два дополнительных часа отдыха, участие в совещаниях с директором и даже деловой завтрак с руководителем.

«Комсомольская правда-Югра» оценила наполнение приложения. В нем есть: мотивирующие цитаты известных личностей и раздел новостей. Внутри также можно получить и один из значков-номинаций - впереди планеты всей, повелитель электронного бюджета, гений нацпроектов, фанат спорта, на диете и другие.

Разработчики планирует монетизировать приложение и предложить его коммерческим компаниям для мотивации сотрудников.