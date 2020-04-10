2020-04-10T22:17:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 11 апреля 2020: югорчан ждет «Цифровой пропуск», а 18 обсерваторов сдержат инфекцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 11 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 11 апреля 2020: югорчан ждет «Цифровой пропуск», а 18 обсерваторов сдержат инфекциюКоронавирус в Югре, последние новости на 11 апреля 2020: югорчан ждет «Цифровой пропуск», а 18 обсерваторов сдержат инфекциюФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 11 апреля 2020 года.

1. Для югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьем. Документ поможет уберечься от стресса. Кроме того, он снабжен различными подсказками, которые помогут избавиться от мнительности, но вовремя, в случае необходимости, обнаружить у себя заболевание.

2. Стало известно, что строительство дорог в ХМАО будет идти по ранее утвержденному графику. Коронавирус не спутает карты дорожникам.

3. Опубликованы дополнения в основной документ, который регламентирует порядок предотвращения распространения коронавируса. Из него можно узнать, что в ХМАО подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения инфекции. Больше всего мест создано в медучреждении Нягани.

4. Не секрет, что дистанционный формат обучения школьников в период самоизоляции не везде доведен до совершенства. Однако в Сургутском районе добились того, что этот процесс полностью налажен: на онлайн – уроках около 98% учеников.

5. Одна из главных новостей дня в том, что власти Югры проследят за нарушителями самоизоляции через «Цифровой пропуск». Система зафиксирует факты передвижения. Подробности вскоре станут известны.

6. Уже более 130 предприятий Югры организовали производство масок. Ателье всеми силами пытаются восполнить недостаток средств защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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