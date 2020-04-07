Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 апреля 2020 года составило 38 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 апреля 2020 года: 38 человек, то есть за сутки увеличилось в два раза, на 19 человек.

- За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии. За сутки по РФ полностью выздоровели 88 человек, - сообщил оперативный штаб РФ по предотвращению распространения коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За все время зафиксировано 58 смертей, выздоровели 494 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 38 случаев заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 8 423 жителя региона, а 3 350 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Добавим, что по муниципалитетам случаи заболевания распределились следующим образом:

- Ханты-Мансийский район - 10 случаев, Сургут- 2, Мегион -2, Ханты-Мансийск - 3 и Югорск - 2, - уточнила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Мы следим за развитием ситуации.