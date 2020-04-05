Коронавирус в Югре, последние новости на 5 апреля 2020: «Ситуация в ХМАО не требует дополнительных мощностей»
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 5 апреля 2020 года.
1. Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая. Об этом стало известно накануне, 5 апреля, от главы региона Натальи Комаровой.
2. Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани. Два медучреждения города, на всякий случай, переведены в режим полной готовности.
3. Замруководителя регионального Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева заявила:
- Ситуация, развивающаяся на сегодняшний день в Югре, не требует дополнительных мощностей, в том числе, других обсерваторов в регионе.
- Не забывайте соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров для профилактики распространения коронавируса и прочих сезонных инфекций, - напомнили югорские медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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