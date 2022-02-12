«Поручила пересмотреть меню». Глава Нефтеюганска Бугай разочаровалась обедом в СОШ №3

Глава Нефтеюганска Бугай разочаровалась обедом в СОШ №3. Фото - Эльвира Бугай в ВК.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай провела внеплановую проверку школьных столовых. По ее словам, последнее время учащиеся и родители стали чаще жаловаться на качество питания. Именно поэтому вместе с представителями департамента образования и общественностью она попробовала блюда из школьного меню, и, как оказалось, не зря.

Градоначальник сообщила, что в 10-й общеобразовательной ей предложили рисовую и гречневую каши, макароны с тефтелями и какао. Все блюда оказались очень качественными и вкусными. Работники столовой показали, в каких условиях они готовят блюда и хранят продукты, какое оборудование используют при готовке и что делают для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.

– А вот блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Поручила руководству нашего «Комбината школьного питания» пересмотреть меню и строже контролировать технологию приготовления. Кормить детей нужно не только полезными, но и вкусными блюдами. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой, – заявила Бугай.

Она отметила, что с жалобами на некачественное питание нужно обращаться к директору школы либо в департамент образования и молодежной политики по телефону: 23-80-28.

По словам местной жительницы Анастасии Тороповой, «действительно, в СОШ №3 питание безобразное: «Ребёнок всегда жалуется на питание: блюда подаются холодными, да и вообще не съедобные. Хотелось бы, чтобы данная проверка не была просто формальной. Кроме того, мы платим за это безобразие».

Лиана Катаргулова также пожаловалась на то, как кормят ее ребенка (правда, номер школы она не указала): «Дочь учится в 1 классе. Ни разу за 6 месяцев учёбы ребёнок не пришёл и не сказал, что ела в школе, и было вкусно. Хотя бывает то, что она ест (та же гречка, сосиска), но говорит, что холодное, твёрдое. На замечания директор предложил прийти и убедиться, что кормят нормально. Но в школы просто так не попасть. Наверняка нужно будет предупредить, что сегодня-завтра родитель придёт посмотреть меню и организацию питания... Естественно, будет все на высшем уровне».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Москве окончился федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», организатором которого стало Министерство просвещения. Столовая Богандинской школы №2 Тюменского района, где организатором питания является «Магия вкуса», вошла в топ 10 лучших в России.

Для основного этапа конкурса «Тематический стол» повара приготовили курицу с овощами, брусничный пирог и десерт «Трайфл» с малиной, в качестве напитка представили вишнёвый шербет. А в кулинарном батле «Магия вкуса» вывела тяжёлую артиллерию – куриное филе с картофелем черри и двухслойную творожную запеканку.