Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 января 2022 года: число заболевших снова растет вверх

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли восемь человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 129 человек, с начала периода количество заразившихся составляет 96 813 жителей. Больше всего случаев зафиксировано в Нижневартовске - 33, затем идут Сургут - 27 и Нефтеюганск - 11. Ознакомиться с более подробной статистикой заболеваемости по населенным пунктам можно ниже:

Фото: Оперштаб Югры

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 242 человека, с начала пандемии - 91 096.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.