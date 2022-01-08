Жителя Югры, пытавшегося изнасиловать в лифте 15-летнюю девочку, закрыли в СИЗО

Девочке удалось сбежать Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте продолжается расследование громкого дела с участием 15-летней девочки и взрослого мужчины, который домогался до нее в лифте вечером 2 января. К счастью, подростку удалось освободиться из цепких рук злоумышленника и выскочить в подъезд. На крики дочери из квартиры выбежал ее отец. Не долго думая, разъяренный родитель выволок мужчину из лифта и нанес ему несколько ударов.

На прошедшем заседании суд отправил югорчанина в СИЗО на два месяца, там он пробудет до тех пор, пока не завершится расследование уголовного дела. Кстати, городская прокуратура лично взялась проконтролировать ход расследования на каждом из его этапов. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.

- На данный момент мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). За это ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы, - напомнили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Местные жители, узнав о случившемся, сразу же начали требовать для югорчанина наивысшую меру наказания, сославшись на то, что в последнее время подобные преступления случаются все чаще. Так, горожане упомянули пропажу и убийство 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени, которую искали больше месяца. Расправился с малышкой экс-сотрудник полиции, когда-то проживавший в Сургуте.

Также подлило масло в огонь и убийство 5-летней Вероники Николевой, которое произошло двумя днями позже - 4 января в Костроме. Тело девочки нашли в комнате общежития, где проживали двое мужчин. На теле крохи обнаружили ножевые ранения и признаки насилия.