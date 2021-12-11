В Ханты-Мансийске ликвидировали крупный пожар в детском санатории

В Ханты-Мансийске горел детский противотуберкулезный санаторий. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Ханты-Мансийске сегодня, 11 декабря, горел детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М. Сагандуковой. Сообщение о возгорании местным спасателям поступило в 13.26. Они эвакуировали из здания порядка 40 детей и сотрудников учреждения.

– Пожар локализован в 15.30. Ликвидация открытого горения произошла в 16.10 на площади 120 квадратных метров. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 11 единиц техники и 38 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.

Позже в ведомстве добавили, что возгорание произошло в административно-бытовом корпусе. Само здание деревянное.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего. По информации ведомства, в ходе проверки будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что крупный пожар произошёл в тюменской исправительной колонии №4 по улице Авторемонтной. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров.