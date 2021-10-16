В Югре мужчина избил беременную жену и выпрыгнул голым с четвертого этажа, пытаясь убежать от полицейских

Фото: скриншот из видео. Мужчину ловили несколько полицейских.

В небольшом городке Пыть-Ях, расположенном в ХМАО-Югре, произошел жуткий случай. Вечером, 13 октября, из окна квартиры на четвертом этаже стали вылетать вещи и доносился крик. Чтобы предотвратить беду, обеспокоенные прохожие сразу же вызвали полицию, но когда оперативники приехали по указанному адресу, им даже не пришлось заходить в подъезд. Увидев полицейских, 35-летний квартирант сиганул вниз с балкона и попытался убежать, при этом он был абсолютно голый и под действием наркотиков.

Ошеломленные увиденным, жители засняли беглеца на телефоны. На кадрах видно, как совершенно неадекватный молодой человек улепетывает со всех ног, пытаясь скрыться в неизвестном направлении. Однако погоня продолжалась недолго. Мужчину задержали сотрудники ДПС и передали его медикам.

- Нам поступило сразу несколько сообщений от очевидцев семейного скандала, происходившего во втором микрорайоне города. Жители рассказали, мужчина выбрасывает из окна четвертого этажа вещи, слышны крики. На место был направлен ближайший наряд полиции. При виде оперативников мужчина выпрыгнул из окна и побежал по улице в обнаженном виде, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в дежурной части ОМВД России по городу Пыть-Яху.

Позже стало известно, что ссорился мужчина со своей беременной женой, которая также находилась под действием наркотиков. Не сдержав эмоций, разъяренный уралец ударил супругу прямо в живот, после чего ей потребовалась помощь врачей.

При обыске квартиры полицейские обнаружили 31 пакет с подозрительным комкообразным веществом. Они лежали в дорожной сумке и женском рюкзаке. Согласно заключению экспертов, это оказался синтетический наркотик массой чуть более одного килограмма.

Когда отпираться стало бесполезно, женщина призналась, что приехала вместе с супругом из Пермского края, намереваясь организовать бизнес по сбыту запрещенных веществ через тайники-закладки.

Сейчас в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Что же касается мужчины, то пока его причастность к сбыту наркотиков не доказана.