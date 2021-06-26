«Есть замечания, объект не принимаем»: в Ханты-Мансийске застопорили ремонт площади Славянской письменности

общественники Ханты-Мансийска застопорили ремонт площади Славянской письменности. Фото - "Ханты-Мансийск | Онлайн" в ВК.

Общественники Ханты-Мансийска оценили ход ремонта площади Славянской письменности. У них есть целый ряд замечаний, которые теперь необходимо устранять.

Сразу стоит отметить, что проект благоустройства площади предусматривал частичный ремонт территории, прилегающей к Храму. Площадь заметно преобразилась: заменена и выровнена плитка на ступенях, забетонированы их основания, восстановлено освещение.

– Невооруженным глазом заметны щели в гранитной облицовке – там неравномерно наложен раствор. Объект единогласно не принимаем, – заявил член Общественной палаты города Василий Загваздин.

Фото - "Ханты-Мансийск | Онлайн" в ВК.

Заместитель директора Департамента городского хозяйства Алексей Мокроусов в свою очередь отметил, что несвоевременное выполнение ремонта связано, в том числе, с задержкой поставки материалов из-за пандемии.

– Мы выявили ряд дефектов при выполнении ремонтных работ, поэтому на подрядчика будет наложен штраф, расторгнут муниципальный контракт, и будем проводить конкурсные процедуры для заключения нового – на выполнение дополнительных работ, – прокомментировал Мокроусов.

В работе общественной инспекции принял участие Андрей Билинкис, федеральный эксперт по обратной связи, ведущий аналитик управления по социальным коммуникациям АНО «Диалог». Он оценил работу муниципалитета по обратной связи с жителями, поделился впечатлениями о практике общественных приемок в Ханты-Мансийске.

Фото - "Ханты-Мансийск | Онлайн" в ВК.

– Приятно удивлен тому, что жители Ханты-Мансийска могут смело говорить о своих проблемах властям – они инициативны, по-настоящему любят город, активно участвуют в его жизни. Общественные приемки проходят открыто, они широко освещаются в местных средства массовой информации. А главное, проходят не для «галочки» – на них вскрываются проблемы, вырабатывается совместное решение, которое, в первую очередь, удовлетворяет запросы горожан, – сказал Билинкис.

Таким образом, благоустройство площади обязательно завершится (планируют сделать в этом году, но уже с новыми подрядчиками).

Кстати, горожане поддержали в социальных сетях такое решение. «Правильно, что не закрыли глаза. Столько косяков! Хорошо, что штраф впаяли, чтобы знал, так работать нельзя»; «На такое нельзя закрывать глаза, таких подрядчиков надо в шею гнать и в черный список вносить. Жаль, такого по закону не сделаешь. В аукционе, кто предложил меньшую стоимость работ, тот и победил, потому такие косячники и пролазят»; «Очень интересно было, чем эта история закончится. Часто хожу мимо площади, что делают плохо, было еще весной заметно. И вот, наконец-то, логичное разрешение. Спасибо, не разочаровали. Пускай штраф платит и хорошо, что не заставили его переделывать, мне кажется, в этой конторе изначально делать нормально не умеют», – такие комментарии оставляют местные жители.