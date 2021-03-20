«Один погибший и восемь пострадавших»: в Сургуте задержали подозреваемого в поджоге общежития

Фото предоставлено КП

В Сургуте стали известны подробности страшного пожара на складе горюче-смазочных материалов по адресу: Промышленная, 16. Оказалось, что причиной возгорания стал поджог.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, в поджоге обвиняется 42-летний местный житель. В результате преступления погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, еще восемь человек пострадали.

Также в ведомстве уточнили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «умышленное убийство, совершенное общеопасным способом». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Свою проверку начала и прокуратура. Ведомство установят причины пожара, а также дадут оценку работе экстренных служб и качества оказанной помощи пострадавшим.

Отметим, что второй этаж здания переоборудована под общежитие, в котором проживали работники ООО «Главснаб». Еще до приезда спасатели из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Чтобы люди не мерзли на улице, для них подогнали автобус, а также развернули пункт временного размещения в средней школы № 29.