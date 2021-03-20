«Все в дыму и огне»: в Сургуте шесть человек пострадали при пожаре на складе

Фото предоставлено КП

В Сургуте произошел страшный пожар на двухэтажном складе горюче-смазочных материалов по адресу: ул. Промышленная, 16. Огонь охватил несколько зданий на площади 6 600 квадратных метров.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило 20 марта в 04:15. Когда спасатели прибыли на место, горел второй этаж.

Фото предоставлено КП

Еще до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Чтобы люди не мерзли на улице, для них подогнали автобус, а также развернули пункт временного размещения в средней школы № 29.

К сожалению, пострадали шесть человек. У пятерых - переломы и ушибы ног, они госпитализированы в ОКБ г. Сургута. Еще один человек получил термические ожоги, но отказался от госпитализации.

Фото предоставлено КП

- Ликвидация пожара продолжается. К тушению пожара привлечено 54 человек и 17 единиц спецтехник МЧС, - добавили в ведомстве.

Установить причину пожара и ущерб предстоит дознавателям МЧС России.