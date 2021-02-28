Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 марта 2021 года: 62 пациента находятся в тяжелом состоянии

В Югре 62 пациента находятся в тяжелом состоянии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 110 и составило 51 462 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 110 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах: Сургут – 21, Нижневартовск – 18, Мегион – 9, Ханты-Мансийск – 9, Когалым – 7, Березовский район – 6, Югорск – 6, Урай – 5, Октябрьский район – 4, Советский район – 4, Пыть-Ях – 3, Нижневартовский район – 3, Нефтеюганск – 2, Нягань – 2, Белоярский район – 2, Кондинский район – 2, Нефтеюганский район – 2, Сургутский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 1.

На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 929 человек, сняты с наблюдения – 188 719.

За сутки на COVID-19 обследованы 5 333 человек, всего – 1 425 082. Коэффициент распространения инфекции – 0,91. Показатель охвата тестированием населения – 221,60. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 36,91%.

Состояние 62 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 746 человек. За сутки излечились 106 человек, за весь период пандемии – 49 340 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.