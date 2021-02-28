Жителей Нягани приглашают на вакцинацию против клещевого энцефалита. Фото - nyagan.online.

Жителей Нягани приглашают на вакцинацию от клещей. По данным медицинской статистики, 20% клещей заражены вирусом.

Иммунизация проводится по определенной схеме: сначала делается первая прививка, через месяц - вторая, через год – третья (ревакцинация). Четкое следование инструкции позволяет сохранить иммунитет три года. Затем процедуру необходимо повторить (ставится одна прививка).

– Тех, кто боится реакции на прививку, могу заверить, что последствия от проведенной вакцинации против клещевого энцефалита ограничиваются незначительным покраснением в области введения, а в единичных случаях - повышением температуры тела на градус или полтора. Эти симптомы проходят самостоятельно в течение нескольких дней, – отметила врач-эпидемиолог Няганской городской поликлиники Ольга Ежова.

АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ

Процедурный кабинет открыт на базе Поликлиники профилактических медицинских осмотров (улица Сергинская, дом 14, второй этаж, кабинет №16), часы приема: в будни: 08.00-15.00. Для проведения вакцинации также можно обратиться к участковому врачу-терапевту или медицинской сестре.

СПРАВКА «КП»

Клещевой энцефалит - крайне опасное заболевание, при неблагоприятном течении приводящее к смертельному исходу. Вирус поражает нервную систему, поэтому заразившийся человек рискует ощутить на себе тяжелые последствия болезни, вплоть до паралича. В свою очередь, проведение вакцинации позволяет гораздо легче перенести последствия укуса зараженного клеща.

По данным медицинской статистики, 20% клещей заражены вирусом. То есть, практически каждый пятый укус, приведет к развитию энцефалита. Прививаться необходимо. Все противники вакцинации должны помнить, что заболевания головного мозга никогда не исчезают бесследно.