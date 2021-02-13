Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 февраля 2021 года: переболевшие могут пройти курс реабилитации

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 138 человек, с начала периода - 49 537.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 110, в бессимптомной форме - 2. Контакт с заболевшими установлен в 131 случае, по 7 оставшимся информация уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находится 10 221 человек, сняты с наблюдения - 182 790.

Коэффициент распространения инфекции - 0,81. Показатель охвата тестированием населения - 273,90. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию - 46,59%.

Состояние 99 пациентов - тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, также за сутки скончалось 4 человека, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 704 жителя.

Справились с болезнью 155 человек, с начала периода - 47 066.

Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:

Также напоминаем, что югорчане, переболевшие коронавирусом, могут восстановить здоровье в санатории «Юган». Курс реабилитации доступен для людей, перенесших коронавирус с осложнениями в виде пневмоний средней или тяжелой степени, либо перенесших пневмонию в легкой степени, но имеющих хронические заболевания.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 861 человек с COVID-19, из них 1 595 (10,7%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 057 698. Выздоровевших - 18 765, за весь период - 3 577 907. Умерших - 502, с начала периода - 79 696.