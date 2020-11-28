Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 ноября 2020 года: выздоровели почти 30 тысяч человек

В Югре от коронавируса выздоровели почти 30 тысяч человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 215 и составило 33 900 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперштаба Югры, за последние сутки зарегистрировано 215 новых случаев ковида в 20 муниципалитетах: Сургут – 49, Нижневартовск – 23, Ханты-Мансийск – 23, Сургутский район – 7, Нефтеюганск – 21, Когалым – 6, Нягань – 15, Нефтеюганский район – 15, Мегион – 4, Советский район – 11, Радужный – 4, Югорск – 7, Ханты-Мансийский район – 6, Октябрьский район – 5, Нижневартовский район – 2, Покачи – 1, Пыть-Ях – 1, Кондинский район – 10, Белоярский район - 4, Березовский район – 1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 33 900. Выздоровели за весь период пандемии — 28 820 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 296 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 человек.