Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 октября 2020 года: количество заболевших за сутки стабильно больше ста

В Югре количество заболевших за сутки стабильно больше ста. Фото - pixabay.com/.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 195 и составило 27 096 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За последние сутки в регионе зарегистрированы новые случаи COVID-19 в 21 муниципальном образовании: Сургут – 29, Ханты-Мансийск – 18, Нижневартовск – 15, Советский район – 12, Югорск – 11, Когалым – 11, Урай – 9, Лангепас – 8, Нягань – 8, Радужный – 8, Кондинский район – 8, Нефтеюганский район – 7, Мегион – 7, Сургутский район – 6, Октябрьский район – 5, Березовский – 5, Ханты-Мансийский – 4, Покачи – 3, Белоярский район – 2, Нижневартовский район – 2.

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровели 1 138 522 человека.