Коронавирус в Югре, последние новости на 22 августа 2020 года: прививать население от COVID-19 будут частями

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 155 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 85 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 916 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 75, уточняется - 10.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 24, с симптомами ОРВИ - 51, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 30; Сургут - 15 и Сургутский район - 6.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 6; Нефтеюганский район - 5; Радужный и Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганск и Нягань - 3; Урай и Покачи - 2; Когалым, Мегион, Лангепас, Белоярский и Нижневартовский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 168 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 157.

Также врач-эпидемиолог из поликлиники Нижневартовска рассказала о предстоящей вакцинации против коронавируса. По её словам, прививка будет добровольной, а побочные эффекты - минимальны.

В России выявлено 4 870 заболевших, из них 1 292 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 946 976.

Кроме того, за этот период зафиксировано 90 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 189 человек.