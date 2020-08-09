Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 августа 2020 года увеличилось на 140 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Югре на 9 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 140 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено – 17 759 случаев коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора РФ, за последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 138 человек. За весь период пандемии вылечились 15 277.

За последние сутки в регионе новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 17 муниципальных образованиях: Сургут – 33, Нижневартовск – 27, Ханты-Мансийск – 16, Нижневартовский район – 8, Сургутский район – 8, Нефтеюганск – 6, Нягань – 6, Покачи – 6, Радужный – 6, Когалым – 4, Мегион – 4, Ханты-Мансийский район – 4, Лангепас – 3, Советский район – 3, Югорск – 2, Кондинский район – 2, Нефтеюганский район – 2.

Контактные установлены в 106 случаях заболевания, в 34 - контакт уточняется. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 54, с симптомами ОРВИ – 92, в бессимптомной форме заболевания – 8.

На сегодняшний день ещё один пациент скончался от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 140 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 14 931 человек.