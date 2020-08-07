Коронавирус в Югре, последние новости на 8 августа 2020 года: в регионе открываются общепиты, фитнес-клубы и организации дополнительного образования

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре прошло совещание по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии. Участники обсуждали предложения по снятию ограничений для предприятий общественного питания, фитнес-клубов и организаций дополнительного образования. В итоге Наталья Комарова разрешила заведениям открыться.

Однако югорчане должны помнить об осторожности и соблюдать все меры безопасности. С начала недели в регионе скончались 7 пациентов с COVID-19, всего зарегистрировано 137 летальных случаев, а за последние сутки ещё 143 человека заразились коронавирусом.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 492 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 123, уточняется - 20.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 42, с симптомами ОРВИ - 89, в бессимптомной форме заболевания - 12.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 29; Нижневартовск - 27; Ханты-Мансийск - 21.

Далее идут: Нефтеюганский и Советский районы - 9; Радужный - 8; Сургутский район - 6; Мегион, Когалым и Нефтеюганск - 5; Нягань, Пыть-Ях и Покачи - 4.

Замыкают список: Белоярский район - 3; Октябрьский район - 2; Югорск и Ханты-Мансийский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

За сутки 430 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 795 человек.

В России выявлено 5 241 заболевший, из них 1 421 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 877 135.

Также за этот период зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 725 человек.