2020-08-02T21:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 3 августа 2020 года: 168 новых случаев заболевания, поликлиники возобновляют работы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 3 августа 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус в Югре, последние новости на 3 августа 2020 годаКоронавирус в Югре, последние новости на 3 августа 2020 годаФото: pixabay.com
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Пандемия коронавируса продолжается в Югре. Вчера, 2 августа 2020 августа, зарегистрирован и лабораторно подтверждён 16671 случай заражения коронавирусом, новых случаев заболевания – 168 в восемнадцати муниципалитетах (в Сургуте, Нижневартовске, Покачах, Сургутском районе, Радужном, Нефтеюганске, Лангепасе и других городах). Все цифры можно посмотреть здесь.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 61, с симптомами ОРВИ – 81, в бессимптомной форме заболевания – 26.

Оперативная информация по коронавирусу в Югре. Фото: Оперштаб Югры

Оперативная информация по коронавирусу в Югре. Фото: Оперштаб Югры

Тем временем, в Нижневартовске приказом главного врача утверждена дорожная карта поэтапного возобновления профильной деятельности городских поликлиник. В ней прописан перечень мероприятий по снятию ограничений, принятых ранее из-за коронавируса. То же самое касается и детских больниц: например, в детском консультативно-диагностическом центре Нижневартовска возобновили приём узкие специалисты.

Ранее мы также сообщали, что Югра приступила к снятию некоторых ограничительных мер, вызванных коронавирусом. Распоряжение об этом дала Наталья Комарова, внеся изменения в постановление №29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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