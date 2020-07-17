Коронавирус в Югре, последние новости на 18 июля 2020: коэффициент распространения инфекции 8-ой день составляет меньше единицы

За последние сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 13 494 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 200, уточняется – 49.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 69, с симптомами ОРВИ – 147, в бессимптомной форме заболевания – 33. К сожалению, есть один умерший.

Лидером по приросту заболевших остаётся Сургут – 53 человека. Далее идут Нижневартовск – 31 и Сургутский район – 27. Замыкают список: Кондинский район – 3 человека, Нижневартовский район и Нефтеюганск – по одному человеку в каждом.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Есть и хорошие новости. Коэффициент распространения инфекции 8-ой день составляет меньше единицы. Динамика совокупности показателей соответствует установленным условиям перехода к определенному уровню снятия ограничений.

Кроме того, со вчерашнего дня наблюдается превышение количества выздоровевших над количеством заболевших.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

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