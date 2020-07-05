2020-07-05T22:06:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 6 июля 2020: продление режима и ситуация в Ханты-Мансийске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 6 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 6 июля 2020: продление режима и ситуация в Ханты-МансийскеКоронавирус в Югре, последние новости на 6 июля 2020: продление режима и ситуация в Ханты-МансийскеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 6 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 65 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 272 инфицированных.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Главная новость суток: режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля. Среди прочего отметим, что пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в административном центре региона, Ханты-Мансийске. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 10301 случаев коронавирусной инфекции, 5326 - выздоровели, 69 человек ранее умерли (из них четверо за минувшие сутки), 19935 жителей региона подлежат наблюдению, 37108 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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