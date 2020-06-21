2020-06-21T14:51:00+03:00
Общество

С какого числа начинается прием документов в югорские ВУЗы в 2020 году?

Минобрнауки РФ предоставил подробный ответ на этот вопрос
Руслан Савинов
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С какого числа начинается прием документов в югорские ВУЗы в 2020 году?С какого числа начинается прием документов в югорские ВУЗы в 2020 году?Фото: pixabay.com
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Югорские вузы начнут прием документов от абитуриентов не позднее 20 июня 2020 года. Официальное заявление об этом поступило от пресс-службы Минобрнауки Российской Федерации.

- Последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 18 августа. Соответственно, первая волна зачисления будет 24 августа, а вторая волна зачисления - 26 августа, - сообщают в Минобрнауки РФ.

Добавим, что поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вуза, либо через сервис «Поступление в вуз онлайн».

Напомним, что экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно.

- Экзамены в университетах не разрешены на данном этапе и проводятся дистанционно, - отметила губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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