С какого числа начинается прием документов в югорские ВУЗы в 2020 году?

Югорские вузы начнут прием документов от абитуриентов не позднее 20 июня 2020 года. Официальное заявление об этом поступило от пресс-службы Минобрнауки Российской Федерации.

- Последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 18 августа. Соответственно, первая волна зачисления будет 24 августа, а вторая волна зачисления - 26 августа, - сообщают в Минобрнауки РФ.

Добавим, что поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вуза, либо через сервис «Поступление в вуз онлайн».

Напомним, что экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно.

- Экзамены в университетах не разрешены на данном этапе и проводятся дистанционно, - отметила губернатор региона.