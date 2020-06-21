В Югре от коронавируса умерла пациентка из другого региона России

В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершей пациентки Сургутской окружной клинической больницы. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Это женщина 45 лет, прибывшая в Югру из иного субъекта РФ. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась - течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает депздрав Югры.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.