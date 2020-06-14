Коронавирус в Югре, последние новости на 15 июня 2020: состояние мэра Сургута и смерть пациента из Нефтеюганска
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года.
1. Главе Сургута Вадиму Шувалову пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент он госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.
- Нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву, - сообщил Вадим Шувалов.
2. Еще одна смерть от коронавируса: пациент из Нефтеюганска.
- Мужчина в возрасте 73 лет из Нефтеюганска. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - уточнили в пресс-службе депздрава Югры.
3. Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом.
Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 4569 случаев коронавирусной инфекции, 1946 - выздоровели, 27 человек ранее умерли, 12587 жителей региона подлежат наблюдению, 26907 югорчан сняты с медицинского наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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