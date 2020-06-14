Еще одна смерть от коронавируса: пациент из Нефтеюганска
В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.
- Мужчина в возрасте 73 лет из Нефтеюганска. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - уточнили в пресс-службе депздрава Югры.
- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона 8 800 301 68 88, которая работает круглосуточно, - напоминают югорчанам медики.
Напомним, ранее в Югре было зафиксировано 26 смертей. К настоящему моменту 1946 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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