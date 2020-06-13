2020-06-13T21:05:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 14 июня 2020 года: у умерших пациентов подтвердился коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 14 июня 2020 года
Вадим Бегун
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В Югре у умерших пациентов подтвердился коронавирус. Фото - pixabay.com.В Югре у умерших пациентов подтвердился коронавирус. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 14 июня 2020 года. У умерших пациентов подтвердился коронавирус.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 183 и составило 4340 человек.

В Югре у ранее умерших двух человек подтвердился коронавирус: у 61-летнего мужчины из Когалыма и 79-летней женщины из Нягани. У обоих течение болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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