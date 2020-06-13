2020-06-13T11:01:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 183 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 183 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 183 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Югре на 13 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 183 и составило 4340 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что подросткам Сургутского района предоставят в этом году «работу на удаленке». Глава муниципалитета Андрей Трубецкой поручил обеспечить трудоустройство молодежи «по удаленке». В районе для ребят создали специальные вакансии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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