Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 183 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Югре на 13 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 183 и составило 4340 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что подросткам Сургутского района предоставят в этом году «работу на удаленке». Глава муниципалитета Андрей Трубецкой поручил обеспечить трудоустройство молодежи «по удаленке». В районе для ребят создали специальные вакансии.

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