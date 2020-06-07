2020-06-07T19:45:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 8 июня 2020: новая вспышка инфекции в Сургуте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 8 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 8 июня 2020: новая вспышка инфекции в СургутеКоронавирус в Югре, последние новости на 8 июня 2020: новая вспышка инфекции в СургутеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 8 июня 2020 года.

1. Сургут в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

2. Всего на 8 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 3346 случаев коронавирусной инфекции, 1126 - выздоровели, 20 человек ранее умерли, 10634 жителей региона подлежат наблюдению, 24150 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

Из всех лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе: 19 человек – на ИВЛ, 33 пациент – в реанимации.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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